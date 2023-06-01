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"Uşak'ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Uşak'ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı” iddialarını yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine “Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı” iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. Olayın geçtiğimiz şubat ayında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldiği ve olayda ismi geçen şahısların Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

"Olay geçtiğimiz şubat ayında yaşandı"

İletişim Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.

-Olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana gelmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken yaralanan A.Y. hastaneye kaldırılmıştır.

"Olaya karışan şahıslar Suriye uyruklu değildir"

-T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Yaralanan A.Y. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan şahıslar Suriye uyruklu değildir. Görüntüler daha önce de ‘İstanbul’da öldürülen Suriyeli’, ‘Suriyeli şahıs bir Türk vatandaşını öldürdü’ iddiasıyla paylaşılarak provokasyon yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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