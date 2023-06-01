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3 eşi olan isim milletvekili oldu! Yeniden Refah Partisi milletvekilinin 3. eşinden şok sözler

3 eşi olan isim milletvekili oldu! Yeniden Refah Partisi milletvekilinin 3. eşinden şok sözler

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce 4. eşe de sıcak baktığını belirten Yüksel'in üçüncü eşinin bir röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, 4. evliliği de "hakkı" olarak değerlendirmiş.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, 3 eşi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce yapılan bir röportajda 4’üncü eşe sıcak baktığını söyleyen Yüksel, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nda genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerinde bulundu. 

Üçüncü eş: 11 yaşında iken aşık oldum

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, 4. evliliği de "hakkı" olarak değerlendirmişti. Yüksel’in parlamentoya girmesine kadın hakları savunucuları tepkili.

"TBMM'de bulunması suçtur"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Medeni Kanun’u ihlal etmiş bir kişinin parlamentoya taşındığını söyledi. Güllü, "Bu şahıs değil 4, 34 tane de eş alabilir. Çünkü 2016 yılından beri Anayasanın ihlal ve iptal edilen bir maddesi var. Burada bir suçlu var ise Türkiye’nin Medeni Kanunu’na aykırı hareket eden parlamento. Bu şahısın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunması hatadır, kusurdur, suçtur ve kadınlar adına ihlaldir" diye konuştu.

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