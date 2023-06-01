Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Koç arasındaki benzerlikler! İkisi de...

CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, cumhurbaşkanlığını seçimini, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 5. yılında şampiyonluğu kaybetti. İkisine de "istifa et" çağrıları yapılıyor. Ancak ikisi de istifa etmeye yanaşmıyor. Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu ile Ali Koç arasındaki benzerlikleri yazdı...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, büyük hayaller ve büyük vaatlerle 5 yıl önce koltuğu oturdu. 5 yıldır Fenerbahçe şampiyonluk ve kupa yüzü görmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 13 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybetti, iktidar yüzü görmedi. Günlerdir hem Kılıçdaroğlu'na hem de Ali Koç'a "koltuğu bırakın" çağrıları yapılıyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu ile Ali Koç arasındaki benzerlikleri yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın tespitleri...

Yenilgilere karşı bağışıklık kazandılar

- İkisi de yenilgilere karşı bağışıklık kazanmış durumda.

- İkisi de her durumda önümüzdeki maçlara bakmaya teşne.

- İkisi de istifa etmeyi görevden kaçmak olarak görüyor.

İkisi de mazeret bulmakta çok mahir

- İkisinin de dağarcığında “istifa” diye bir kelime yok.

- İkisi de mazeret bulmakta çok mahir.

- İkisi de kendilerinden ziyade kazananı yorumlamaya meraklı.

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