Ankara'yı sağanak yağış vurdu, yol çöktü! Belediye ekipleri çalışmalara başladı...

Bölge esnafından Mevlüt Kazanan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yolda yağmur yağdıktan sonra sıklıkla çökmenin oluştuğunu belirterek, "Bu ayın içerisinde en az 4-5 defa çöktü. Buraya devletimizden ve belediyemizden kalıcı bir çözüm istiyoruz." dedi.