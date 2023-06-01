Mehmet Şimşek'in ekonominin patronu olması kesinleşti! Şimşek'in kafasında bazı sorular var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de ekonominin patronu olmasının neredeyse kesinleştiğini belirterek, "Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak" dedi. Selvi, Lütfü Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın yeni görevlerini de yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kurulacak kabinede isimlerin netleşmeye başladığını belirterek ekonomi yönetimiyle ilgili kulisleri paylaştı. CNN Türk canlı yayınında "İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor" dedi.

Şimşek'in kafasında bazı sorular var

"Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" dedi.

Ekonomi bürokrasisi de değişecek

Selvi bugünkü yazısında ise "Şimşek’le birlikte ekonomi bürokrasisi de değişecek." deyip ekledi: "Kabine hazırlıkları sürüyor ama isim konusunda daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü son ana kadar değişiklikler olabilir."