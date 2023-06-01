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HABER /  POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici bakanlığa hazır! Hizmetten kaçınmayız

BBP lideri Mustafa Destici bakanlığa hazır! Hizmetten kaçınmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak görevlendireceği iddia edilen BBP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Destici'den açıklama geldi. Destici "Hizmetten kaçınmayız" ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yolladı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarını yalanlamazken yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Destici kendisine sorulan iddialar hakkında  Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu ifade ederken "Hizmetten kaçınmayız" dedi.

Erdoğan'la konuşmadık ama...

Mustafa Destici, “Böyle bir teklif gelirse, parti kurullarımızda bunu değerlendiririz. Biz siyaset yaparken devletimize, ülkemize hizmet etmek amacıyla çalışıyoruz. Hizmet etme imkanı yakaladığımızda ise hizmetten kaçınmayız. Ancak, söylediğim gibi bu konuyla ilgili bir görüşme veya konuşma gerçekleşmemiştir” diye konuştu.

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