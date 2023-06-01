Melike Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kiminle evlendi eşi kimdir?

Farklı müzik tarzı ve yorumu ile geniş hayran kitlesine ulaşan ve Merhem adlı albümü ile ses getiren şarkıcı Melike Şahin sessiz sedasız evlendi. 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlenen Melike Şahin merak konusu oldu. Peki Melike Şahin kimdir, aslen nereli, kiminl evlendi? Eşi Sedat Bey kim?

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Şarkcı, söz yazarı ve besteci olan Melike Şahin muradına erdi, 6 yıllık sevgilisi Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Nikah sonrası birkaç fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Melike Şahin'in gelinliği ve Sedat Bey'in damadı olay oldu. Melike Şahin evlilik haberleri sonrasında merak edildi. Peki kimdir Melike Şahin aslen nereli? 34 yaşında olan Melike Şahin İstanbul doğumlu fakat aslen Sivas Divriği doğumlu.

Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşerek evlendiğini duyurdu. Evlenmesiyle gündeme gelen Melike Şahin'in hayatı, kariyeri ve şarkıları merak ediliyor.

Melike Şahin, 6 yıldır Sedat Bey ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı şarkıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Damadın kombini dikkat çekti

Instagram hesabından eşiyle verdiği gelinlik ve damatlıklı pozu paylaşan Melike Şahin, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşıma beğeni yağmaya başladı. Şahin sade bir gelinlik tercih ederken eşi de beyaz takım elbise içine siyah boğazlı kazak giydi.