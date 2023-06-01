4 aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden hediye edildi? Hacı Yakışıklı aslanların hikayesini yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen dört yavrusu tanıtıldı. Yazar Hacı Yakışıklı, aslanların neden hediye edildiğini yazdı.

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Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların dünyaya gelen dört yavrusuna özenle bakılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve adlarını da Erdoğan'ın verdiği "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların yavruları, düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

"Mazlumların ve ümmetin aslanısınız"

Yavruların tanıtımı sonrası aslanların neden nediye edildiği ve anlamı merak edildi. İşte bu soruya tv100 yazarı Hacı Yakışıklı yazısında cevap verdi ve aslanların hikayesine yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslan hediye eden Sudan heyeti bunun sebebini hemen orada Cumhurbaşkanımız ve heyetine söylüyor: "Bu aslanları size hediye ediyoruz, çünkü siz de mazlumların ve ümmetin aslanısınız."

Şimdi o aslanlardan “Sudan" ve “Sultan" isimli erkek ve dişi aslanın dördüz yavrusu dünyaya geldi. Rabbim Türkiye'mizi de o aslanlar gibi güçlü ve bereketli kılsın...

"Bosna'da aday olsa Erdoğan çok daha fazla oy alır"

Novipazar şehri Osmanlı Devleti'nin en son çekildiği topraklar... Bosna Hersekliler Türkiye'yi ve Erdoğan'ı çok seviyor.

Hatta birçok Bosnalı vatandaş Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yüzde 52 oy almasına şaşırarak; "Eğer Erdoğan Bosna'da aday olursa çok daha fazla oy alır" diyorlar.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’ya giden bazı meslektaşlarımız, “Türkiye’nin ne kadar sevildiğini ve büyüklüğünü gördük” demişlerdi.

Pakistan Devlet Başkanı, "Erdoğan ülkemizde aday olsa seçilir" demişti.

Bu sebeple hiç kimse, "Erdoğan 21 yıldır iktidar, şimdi beş yıl daha yönetecek ve toplamda 26 yıla damga vuracak" diye şaşırmasın!

Zaten bizdeki muhalefet dışında hiçbir ülkede Erdoğan'ın uzun süredir seçilmesine şaşıran yok! Yurt dışından bakınca Türkiye çok daha iyi anlaşılıyor."