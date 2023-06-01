Melike Şahin kiminle evlendi, eşi Sedat Bey kim, ne iş yapıyor, kaç yaşıbda?

34 yaşında olan sevilen şarkıcı Melike Şahin geçtiğimi gün sessiz sedasız 6 yıllık sevgilisi Sedat Bey ile evlendi. Evlilik haberini sosyal medyada paylaşan Melike Şahin'in gelinliğine yorum yağdı. Bu haberden sonra birçok kişi Melike Şahin'in eşini merak etti. Peki Sedat Bey kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Melike Şahin'in kocası ne iş yapıyor?

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Merhem, Elimi Tut, Geri Ver şarkıları ile büyük ses getiren şarkıcı Melike Şahin 6 yıldır birlikte olduğu ve işletmeci olduğu bilinen Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve evlendiğinin duyuran Melike Şahin ve eşine yorum yağdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşerek evlendiğini duyurdu. Evlenmesiyle gündeme gelen Melike Şahin'in hayatı, kariyeri ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Melike Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Melike Şahin kiminle evlendi.

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı.

2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.

Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

Melike Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı. Melike Şahin 31 Mayıs'ta Sedat Bey ile dünya evine girdi.