Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza vatandaşı isyan ettirdi!

İSTANBUL'da Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerden dolayı yoğunluk meydana geldi.

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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren yapılamadı. Seferler, Çekmeköy-Yamanevler durağı arasında gerçekleştirildi.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.

Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşandı. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalıştı.

Çekmeköy metro durağındaki görevliler, teknik arıza yüzünden seferlerin bazı duraklarda yapılamadığına ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Arıza giderildi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamamıştı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrodaki bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşmuştu.