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69. Sait Faik Hikaye Armağanı" törenle sahibini buldu

69. Sait Faik Hikaye Armağanı" törenle sahibini buldu

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen "69. Sait Faik Hikaye Armağanı" töreni gerçekleştirildi.

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Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen, bu yıl "Anatomi Dersi" kitabıyla yazar Ayşegül Devecioğlu'nun layık görüldüğü ödülün töreni, İş Kuleleri'nde düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Darüşşafaka ile yol arkadaşlıklarının 1939 Erzincan Depremi ile başladığına dikkati çekerek, Sait Faik Hikaye Armağanı'nın edebiyatçılara ve sanatçılara minnettarlıklarını sürdürdükleri bir gelenek olarak devam ettiğini söyledi.

Bali, etkinliğin ilkinin 1945'te düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır edebiyatımızın en prestijli ödülleri arasındaki yerini koruyan bu hikaye ödülü için katkı sunmakta olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne ve İş Bankası Kültür Yayınları'nın yöneticilerine, çalışanlarına ve tabii ki jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben kültür sanat dünyasının isimleriyle ender de olsa değişik vesilelerle bir araya gelirim. Biz kuruluş felsefesi olarak bir finansal kuruluş olmanın ötesinde kendimizi konumlandırıyoruz. Bu ülkeden kazandığımız kaynakları bu ülkeye her alanda geri sunacak bir bilinç ve sorumlulukla eğitimin, okumanın, kitabın, edebiyatın, bilimin, kültürün, sanatın her alanında bu ülkeye kalkınma için topyekun destek sunacak şekilde çalışıyoruz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları da 1956 yılında bu vizyonla kurulmuştur."

"Bu ödülün Türk edebiyatında önemli bir yeri var"

Jüri başkanı Doğan Hızlan da sanat alanında verilen ödüllerin insanlık tarihini güzelleştiren bir yanı olduğuna değinerek, "Her yazarın mekanı vardır. Sait Faik de İstanbul'u, Beyoğlu ve Adalar'ı yazdı. Buraları yazarken de insan unsurunu hiç unutmadı. Jüri üyeliğinin en güzel yanı da ödül kazandığını yazara telefonla bildirmektir. Ben bildiririm ve o sevinci ben de ödül almış gibi yaşarım. Bu ödülün tarihine baktığımızda Türk edebiyatında önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Yazar Ayşegül Devecioğlu ise Sait Faik Hikaye Armağanı'nın yazarlık hayatı için çok önemli yeri olduğuna vurgu yaparak, edebiyatın dünyayı değiştirmede ve dönüştürmede iyi bir yoldaş olduğunu dile getirdi.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.

Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Yok Yolcu" adlı kitabıyla Kamil Erdem'e verilmişti.

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