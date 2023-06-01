Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu

Yazar İsmail Saymaz, CHP'li kurmaylarla görüştü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmayacağını yazdı.

Abone ol

Seçim sonuçlarıyla hayal kırıklığı yaşayan CHP'de faturanın kime kesileceği tartışılıyor.

Suların durulmadığı ana muhalefet partisinde son gelişmeleri Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, aktardı.

"Seçmeni yatıştırmak için kelleler alacak"

"Ben Kemal gitmiyorum" başlıklı yazısında Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu. Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek." ifadelerine yer verdi.

Konuştuğu CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulduğunu ve seçimi kılpayı kaybettiğini söylediğini belirten Saymaz, sonucu okurlarına duyurdu:

"CHP'deki genel kabul yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilmeli"

"CHP'liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstü kurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağını düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Genel başkan aday olur. Ayrılma gibi bir düşüncesini görmüyorum” diyor. CHP'deki genel kabul, partinin Mart 2024'teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girmesi gerektiği yönünde. Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı bir arada tutabilecek tek lider olduğunu dillendiriyor. Çünkü AK Parti ve MHP'den alınan İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'i elde tutmak için hem ittifakın hem HDP'nin desteğine ihtiyaç var."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı