DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi

Millet İttifakı'na yeterince oy kazandırmadığı iddialarına yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "2018'de CHP 22.65 iken bugün 25.35 olmuş yüzde 3.3 artış var. Aynı dönemde TİP 1.76, Zafer Partisi 2.23, Memleket Partisi 0.92 oy almış bu da +5 puan ediyor CHP havuzundan eksilen seçmen." dedi.

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Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen oldu.

Ekmen, CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'nin yeteri kadar oy getirmediği eleştirilerine yanıt verdi.

CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğini belirten Ekmen, "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi ve "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" ifadelerini kullandı.

Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ila 7 arasında milletvekili alacaklarını iddia etti.

Ekmen açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün örneğin TİP'in ayrı girmesi 12 milletvekiline, İYİ Parti'nin 15 vekile mal olduğu konuşuluyor. Biz bundan kaçındık. Kendi logosunda ısrar eden ne olursa olsun parti menfaatlerine düşmekten de kaçındık.

CHP'yi neden kabul ettik 23 baz puan var. Siz 4.5'u 6.5 yaptığınızda 25 vekil yapıyorken 23'ü 27 yaptığınızda +40 vekil yapılıyor. Minimum 4 puan getirdik. 2018'de CHP 22.65 iken bugün 25.35 olmuş yüzde 3.3 artış var. Aynı dönemde TİP 1.76, Zafer Partisi 2.23, Memleket Partisi 0.92 oy almış bu da +5 puan ediyor CHP havuzundan eksilen seçmen. AK Parti 7 puan, MHP 1 puan kaybetmiş 8 puan eder. 2.8 Yeniden Refah Partisi almış orada 5.2 puan kalıyor. İki ittifaklı yapıda bu 5.2 buharlaşmış olamaz.

Millet İttifakı'na geldi. İYİ Parti'nin 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' sözünün de CHP'den seçmen eksilttiğini kabul edersek, İYİ Parti'nin CHP'ye ne eksilttiğini bilmeden 5.5 puanın buraya geldiğini savunabilir. CHP'yi sizi çıkarttığımızda elimizde yüzde 20 mi kalıyor. 5 puan Cumhur İttifakı'ndan minimum eksilen Millet İttifakı'na eklenen oy var. Memleket Partisi kimden seçmen eksiltmiştir, Zafer Partisi kimden oy eksiltti. Bundan CHP'den eksilirken CHP +3.3 ise bunların da aldığı oy 5 ise AK Parti + MHP de 8 puan eksiltmişse 5 puanlık bir artış matematiksel olarak var."