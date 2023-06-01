BIST 4.998
DOLAR 20,79
EURO 22,40
ALTIN 1.308,08
HABER /  DÜNYA

Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı

ABD'li iş insanı Elon Musk, nisanda Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı "dünyanın en zengini" unvanının yeniden sahibi oldu.

Abone ol

United Press International'ın (UPI) haberine göre, nisanda koltuğunu Arnault'a devreden Musk, LVMH'nin hisselerinin düşmesiyle yeniden "dünyanın en zengini" listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılan habere göre, Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı, zehir zemberek sözler! "İstifa et, CHP babanın çiftliği değil"
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı, zehir zemberek sözler! "İstifa et, CHP babanın çiftliği değil"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza vatandaşı isyan ettirdi!
Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza vatandaşı isyan ettirdi!
İbrahim Kalın aslen nereli, kaç yaşında? İbrahim Kalın eşi Neriman Kalın kimdir?
İbrahim Kalın aslen nereli, kaç yaşında? İbrahim Kalın eşi Neriman Kalın kimdir?
Uşak'ta feci olay ormandan toplayıp yemek yaptı! Kısa süre sonra öldü
Uşak'ta feci olay ormandan toplayıp yemek yaptı! Kısa süre sonra öldü