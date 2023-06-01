BIST 4.997
DOLAR 20,78
EURO 22,43
ALTIN 1.307,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bu köyde sandıktaki tüm oylar aynı adaya çıktı

Bu köyde sandıktaki tüm oylar aynı adaya çıktı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan bir köyde 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Abone ol

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı İncebel köyünde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 45 oy kullanıldı. Kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Köydeki oyların tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildiğini belirten İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca, yaşanan durumun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca "45 oydan 45’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde yüzde 100 Erdoğan’a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Önce yazdı, sonra sildi! Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak itiraf...
Foto Galeri Önce yazdı, sonra sildi! Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak itiraf... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yaşar Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yaşar Güler eşi Demet Güler kimdir?
Yaşar Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yaşar Güler eşi Demet Güler kimdir?
Motosiklet üzerinde iğrenç hareket! Kadın turist gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde iğrenç hareket! Kadın turist gözaltına alındı
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı, zehir zemberek sözler! "İstifa et, CHP babanın çiftliği değil"
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı, zehir zemberek sözler! "İstifa et, CHP babanın çiftliği değil"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek