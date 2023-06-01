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Sevilla kupayı alınca Marcao Galatasaray'a para kazandırdı

Sevilla kupayı alınca Marcao Galatasaray'a para kazandırdı

Sevilla, Avrupa Ligi'ni kazandığı için Marcao transferindeki bonus nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon euro ödeyecek.

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Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'ya 15 milyon euroya sattığı Marcao, sarı kırmızılı kulübe bir kez daha para kazandırdı.

Brezilyalı oyuncunun takımı Sevilla, Avrupa Ligi finalinde Roma'yı yenerek kupaya uzanırken Marcao anlaşmasındaki bonus maddesi devreye girdi. Buna göre Sevilla kulübü, UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaştığı için Galatasaray'a 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Brezilyalı savunmacı bu sezon sakatlıklardan kurtulamayarak sezon boyunca sadece 5 lig, 3 Avrupa Ligi 3 de Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterebilmişti. Brezilyalı stoper Marcao, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise 120+7. dakikada oyuna dahil oldu. 

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