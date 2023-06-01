Takdir belgesi kaç puanla alınır 2023 Takdir nasıl alınır?

2022-2023 eğitim yılının 2. dönemi 16 Haziran'da bitiyor. Öğrenciler karne almadan önce takdir-teşekkür alma hesaplaması yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplamaya dair merak edilenler...

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Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü karnesini alacak 3 aylık yaz tatili başlayacak. 2022-2023 yılının ikinci dönemi 16 Haziran cuma günü sona erecek.Karne almaya artık günler kala, son sınavlarında bittiği bu günlerde öğrenciler Takdir-Teşekkür alma puanı kaç, nasıl alınır araştırması yapıyor. Peki MEB yönetmeliğine göre takdir alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci takdir alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2022-2023 karnesinde zayıf (1 olan) sınıfta kalacak mı?

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyenlerin, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saati çarpılması gerekiyor. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra genel tablo oluşuyor. Ortaya çıkan genel tablo da, haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanmış oluyor.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak, Matematik dersi not ortalaması 75 olan bir haftalık ders saati 3 olarak hesaplanırsa 222 puan olur. Varsayalım ki bütün derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan ediyor; bu durumda, 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30’a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor.

Takdir-Teşekkür hesaplama

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

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Karne ortalaması kaç olmalı?

Derslerindeki gayret ve başarılarıyla tutarlılık gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, derslerinin tümünde başarı gösteren, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrenciler:

- 70,00-84,99 arasında not ortalamasında teşekkür belgesi

- 85,00 ve 85'ten yüksek olanlar takdir belgesi alır.

- Ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencillere ise üstün başarı belgesi verilir.

Takdir ve teşekkür belgesi almak için devamsızlık kaç gün olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikte takdir ve teşekkür belgesi almak için, belirlenen not ortalamasına ilaveten; öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile birlikte, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyeceği netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre,

Devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız kabul edilecek ve bu durum, yazılı olarak velilerine bildirilecek.