Teşekkür belgesi nasıl alınır 2023, kaç puanla teşekkür belgesi alınır?

Sınav stresinden bunalan yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler 16 Haziran'da karnesini alacaklar. Öğrenciler şimdiden karne notu hesaplamaya ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır sorularına yanıt aramaya başladı. Karne ortalaması 70 puandan az olmayan öğrenciler teşekkür belgesi alacaklar fakat 5 gün devamsızlık şartı aranacak.

Abone ol

Tatili iple çeken öğrenciler karne heyecanıyla takdir teşekkür hesaplamasının nasıl yapılacağını da merak ediyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgesi hesaplamasının araştırması içerisindeler. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul ile 2022-2023 takdir ve teşekkür hesaplama...

Takdir teşekkür hesaplama

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTLARI)

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyenlerin, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saati çarpılması gerekiyor. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra genel tablo oluşuyor. Ortaya çıkan genel tablo da, haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanmış oluyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınıyor? Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.

Karne not ortalaması nasıl yapılır?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.