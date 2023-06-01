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Hakan Fidan ile ilgili bomba kulis! Duyduklarınızı unutun Erem Şentürk'e kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturacağı yeni kabinesinde Hakan Fidan ismi geçiyor. Gazeteci Erem Şentürk Fidan'ın olası yeni görevini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a anlattı.

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Aylardır heyecanla beklenen seçim gerçekleşti ve Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara farkla ipi göğüsleyerek görevini 5 yıl daha sürdürdü. Şimdi en çok merak edilen konu ise AK Parti kabinesinde kimlerin olacağı.

Kulis bilgilerine göre Bakanlıklara iddia sahibi isimler gelecek. En çok konuşulan isimlerden biri de Hakan Fidan. Fidan yeni dönemde hangi mevkide olacak? Dışişleri Bakanı mı yoksa Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak birkaç seçenek var? Kendisine sorarsanız Dışişleri Bakanı olmak isterdi.

Erem Şentürk'ün düşüncesi Hakan Fidan'ın, bir ihtimal "Ulusal Güvenlik Politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olabileceği yönünde... 

Gazeteci Erem Şentürk, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında yeni kabine ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan bilgileri açıkladı.

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