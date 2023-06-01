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Batuhan Karacakaya bedelli askerlik yaptı

Batuhan Karacakaya bedelli askerlik yaptı

Survivor yarışmacılarından, 'Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' karakterini canlandırarak çocuk yaşta şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya, vatani görevini Erzincan’da 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda tamamladı.

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Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Karacakaya, duygularını sosyal medya üzerinden aktardı.

Askerlik fotoğraflarını yayımlayan Batuhan Karacakaya, “Askerliğimi Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" dedi.

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