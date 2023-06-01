BIST 4.998
DOLAR 20,79
EURO 22,40
ALTIN 1.308,08
HABER /  POLİTİKA

Yeni kabine merakla bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak saat netleşti

Yeni kabine merakla bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak saat netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi saat 22.00 civarında yeni kabineyi açıklayacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir’den Beştepe’ye gidecek.

Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Hürriyet'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'in ekonominin patronu olması kesinleşti! Şimşek'in kafasında bazı sorular var Erdoğan bakanların yüzüne söyledi moralleri bozuk ayrıldılar! "Hiçbiriniz yeni Kabine'de olmayacaksınız"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Önce yazdı, sonra sildi! Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak itiraf...
Foto Galeri Önce yazdı, sonra sildi! Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak itiraf... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ABD'li oyuncusu Thomas Jaeschke ile yollarını ayırdı
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ABD'li oyuncusu Thomas Jaeschke ile yollarını ayırdı
Gaziosmanpaşa'da CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açıldı!
Gaziosmanpaşa'da CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açıldı!
Teşekkür belgesi nasıl alınır 2023, kaç puanla teşekkür belgesi alınır?
Teşekkür belgesi nasıl alınır 2023, kaç puanla teşekkür belgesi alınır?
Hava bir ısınıp bir soğuyor! Üst solunum yolu hastalığına dikkat!
Hava bir ısınıp bir soğuyor! Üst solunum yolu hastalığına dikkat!
Hakan Fidan ile ilgili bomba kulis! Duyduklarınızı unutun Erem Şentürk'e kulak verin
Hakan Fidan ile ilgili bomba kulis! Duyduklarınızı unutun Erem Şentürk'e kulak verin
Dünya Çocuk Günü’nde Rusya'dan hava saldırısı! 2'si çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Dünya Çocuk Günü’nde Rusya'dan hava saldırısı! 2'si çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Altın fiyatı şoke ediyor gram altın rekor kırdı! 1 Haziran 1315 lirayı test etti
Altın fiyatı şoke ediyor gram altın rekor kırdı! 1 Haziran 1315 lirayı test etti
Sünnet oldubittiye getirilmemeli! 3-6 yaş arasına dikkat!
Sünnet oldubittiye getirilmemeli! 3-6 yaş arasına dikkat!
Takdir belgesi kaç puanla alınır 2023 Takdir nasıl alınır?
Takdir belgesi kaç puanla alınır 2023 Takdir nasıl alınır?
Aman dikkat! Yaz için yapılan şok diyetler ölüme götürebilir!
Aman dikkat! Yaz için yapılan şok diyetler ölüme götürebilir!
Sağlıklı bağırsak florası kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor
Sağlıklı bağırsak florası kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor
AYM'den 'Canan Karatay' kararı! Para cezası verilmişti tazminat kazandı
AYM'den 'Canan Karatay' kararı! Para cezası verilmişti tazminat kazandı