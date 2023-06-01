YSK Başkanı açıkladı! Erdoğan resmen kazandı Resmi Gazete'de yayınlanacak

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları açıklandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur oylaması kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere gönderildiğini duyurdu. İşte Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin oy oranları...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldığını duyurdu.