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Bilecik'te 13 gün önce kaybolan kişi, Sakarya Nehri'nde aranıyor

Bilecik'te 13 gün önce kaybolan kişi, Sakarya Nehri'nde aranıyor

BİLECİK'in OSMANELİ ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

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İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinden 19 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Selçuk Salar'ın (31) ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ile Bilecik AFAD ekiplerince günlerdir yürütülen arama çalışmalarında henüz Salar'a ait bir ize ulaşılamadı.

Sakarya Nehri'nde botla çalışma yapan ekipler, çevrede ormanlık alanlarda dron desteğiyle aramalarını sürdürüyor.

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