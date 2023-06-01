Genç Sağlık Sen siyaset iddialarıyla çalkalanıyor Aras Ali Altıntaş'ın pozu ortalığı karıştırdı

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Genç Sağlık Sendikası siyaset söylemleri ile çalkalanıyor. Sendikanın sözcüsü olarak lanse edilen Aras Ali Altıntaş’ın fotoğraflarının paylaşıldığı sosyal medya hesapları sendika üyeleri arasında tartışmaya yol açtı.

Abone ol

Sağlık Sen’in genç versiyonu Genç Sağlık Sendikasının sözcüsü Aras Ali Altıntaş’ın ülkücü camianın sıklıkla kullandığı bozkurt işaretiyle fotoğrafı tepki çekti.

Siyasetsiz sendika sözüyle yola çıkılmıştı

Yaklaşık bir yıl önce kurulan ve sahada siyasetsiz sendikacılık söylemini ilke edindiğini ifade eden Genç Sağlık Sendikası sözcüsü Aras Ali Altıntaş’ın siyasilerle çekilen fotoğrafı ve siyasi pozları sosyal medya hesaplarına konu oldu.

Sendika üyeleri endişeli

Yaşanan tartışmalar sağlık çalışanlarını huzursuz ettiği gelen haberler arasında. Fotoğraflarının sosyal medyada yer alması üyeleri arasında ciddi endişelere sebep olduğu öğrenildi.

Sosyal medya üzerinde IBAN paylaşarak para toplandığı iddiası

Siyasi pozlara tepki gösteren sosyal medya hesapları, yeni bir iddia daha ortaya attı. Sendika sözcüsü Aras Ali Altıntaş ve bazı platformların sosyal medya hesaplarından IBAN bilgileri verilerek sağlık çalışanlarından para toplandığının ve bu toplanan paralarının nereye gittiği konusunun bilinmediği iddia edildi. Sendikaya üyeleri, bu duruma tepki gösterip istifa çağrıları yaptı.

Toplanan ücretler nasıl kullanıldı?

Toplanan ücretlerin nasıl kullanıldığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Henüz daha yeni kurulma zamanlarında açtıkları genel merkez ve mobilya maliyetlerinin hangi bütçeyle karşılandığı sorularını da daha önce yanıtsız bırakan sendika yöneticilerinin, sendika kurmadan önce bu işlerle uğraşmaları, platform vb. organizasyonlar yönetttiğine dikkat çekildi.