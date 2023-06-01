Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı

Milyonlarca emekli haziran ayının gelmesi ile birlikte kurban bayramında alacağı bayram ikramiyesine kilitlendi. 2019 yılından beri devlet tarafından her dini bayram öncesi ödenen bayram ikramiyesi, kurban bayramında zamlı yatacak iddiası sosyal medyada yayıldı. Peki 2 bin lira olan kurban bayramı ikramiyesi artacak mı?

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28 Haziran'da başlayacak olan kurban bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı da sardı. Dini bayramlar öncesinde, emekli maaşından önce hesaplara yatan bayram ikramiyesi 2023 yılında zamlandı ve 2 bin lira oldu. Ramazan bayramında zamlı bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de kurban bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Sosyal medyada dolaşan ve hızla yayılan iddia ise heyecan yarattı. İddiaya göre kurban bayramında emekliye ödenen bayram ikramiyesi artacak, zamlı ödenecek? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat. Devlet yetkililerinden bu konuda yeni bir açıklama gelebilir.

Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.

2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Kademeli zam formülü

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük memur maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.

2023 bayram ikramiyesi ne olmuştu?

Emeklilere yatırılan bayram ikramiyesine zam yapılmıştı. Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EYT'liler ikramiye alacak mı?

EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.