Karnesinde 2 olanlar takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

Yaz tatili için artık geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü karnesini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Tatil öncesi öğrencilere karne heyecanı sardı, karne notu hesaplama telaşı başladı. Karne alınacak güne adım adım yaklaşılırken takdir ve teşekkür belgesi almak isteyenler puan hesaplamasını yapmaya başladı. Peki Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

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2022- 2023 eğitim öğretim yılı bitiyor, yaz tatiline çok az kaldı. Takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler not ortalaması hesaplarına başlarken "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? İlkokul, Ortaokul ve Lise karnesinde 2 olana teşekkür verilir mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte takdir-teşekkür almak isteyenler için not hesaplama…

Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür ya da takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

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Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi?

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Türkçe, matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınıyor?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.