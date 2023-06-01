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CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor

CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün saat 13.00’te gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’de yoğun bir trafik yaşanıyor. CHP’de bugün saat 13.00’te MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah saatlerinde Parti Meclisi’nin (PM) toplanacağı CHP’de akşam saatlerinde de Meclis grubunun kapalı şekilde toplanarak Meclis yönetimini belirlemesi bekleniyor.

Bugün seçim sonuçları değerlendirilecek MYK'da, üyelerin hepsi istifasını sunacak. Seçim akşamında MYK üyeleri istifasını sunmuştu, ancak Kılıçdaroğlu, “ilk anda buna gerek olmadığını” söylemişti. Bugün o istifalar yeniden masada olacak. Ayrıca MYK’da Genel Başkan yardımcıları Fethi Açıkel ve Devrim Barış Çelik de birer sunum gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu, "Düşünüyorum, en doğrusunu birlikte yapacağız" demiş

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit’in CHP’nin gündemine ilişkin şunları aktardı:

“Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Meclis yönetimini belirledikten sonra MYK’yı oluşturacak. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin de olduğu bazı MYK üyeleri yeni MYK’da görev almak istemediklerini Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu MYK’daki bazı isimlerin alanını değiştirecek. PM’den bazı isimleri MYK’ya taşıyacak. Yarı yarına bir değişim olacağı ifade ediliyor. Cumartesi sabah Parti Meclisi toplanacak. Burada Kurultay’ın tarihi belirlenecek. Geçen yıl 38. Olağan Kurultay’ı seçimlerden dolayı bir yıl ertelenmişti. Yerel seçimlere kadar partinin başında Kılıçdaroğlu’nun olacağı söyleniyor ama Kılıçdaroğlu bu konuda herhangi bir yorum yapmadı. Kurmaylardan aldığımız bilgilere göre Kılıçdaroğlu ‘Düşünüyorum, en doğrusunu birlikte yapacağız’ dediğini öğrendik. En büyük olasılık eylülde olağan kurultayın yapılacağı gibi duruyor.”

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi gündemde

Yarın yemin törenini Kılıçdaroğlu’nun locadan takip etmesi beklenirken; gelecek hafta içinde de Kılıçdaroğlu’nun yeni yol haritasına ilişkin yeni A takımıyla açıklama yapmasının beklendiğini belirten Paşayiğit, “Bugünün önemli notlarından biri İBB Başkanı İmamoğlu, MYK toplantısından sonra Kılıçdaroğlu ile genel merkezde görüşecek” dedi.

Kaynak: Halk TV

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