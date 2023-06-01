BIST 4.994
DOLAR 20,80
EURO 22,44
ALTIN 1.315,91
HABER /  DÜNYA

Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un, Kovid-19 testinin iki hafta sonra yeniden pozitif çıktığı bildirildi.

Abone ol

Lee, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, pozitif çıkan Kovid-19 testinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında, kendini iyi hissettiğini belirten Lee, doktorların, Kovid-19'un kısa süre ardından tekrarladığını ve bunun hastalığı geçirenlerin yüzde 5 ila 10’u arasında görüldüğünü söylediğini aktardı.

Lee, virüsün hala bulaşıcı olma ihtimaline karşı kendisini izole etmesinin tavsiye edildiğini belirtti.

Singapur Başbakanı, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yarın gerçekleştireceği ikili görüşmeye katılamayacak.

Albanese, Twitter hesabından, Lee'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve Lee’nin yerine yardımcısı Lawrence Wong ile görüşmeyi dört gözle beklediğini aktardı.

Lee, 22 Mayıs’ta Afrika ve Asya seyahatlerinin ardından ülkesine döndükten sonra yapılan testte Kovid-19 pozitif çıktığını kaydetmişti.

En son Kovid-19 aşısını Kasım 2022’de olduğunu söyleyen Lee, Singapurlulara, hastalığı hafif geçirmeleri için aşılarını düzenli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Lee, 14-16 Mayıs’ta Güney Afrika'ya ve 17-19 Mayıs’ta Kenya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Lee, 10-11 Mayıs’ta Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...
5 günden fazla devamsızlığı olanlar belge alabilir mi MEB son durum?
5 günden fazla devamsızlığı olanlar belge alabilir mi MEB son durum?
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi yarın başlayacak
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi yarın başlayacak
Korku filmi değil gerçek: Evlat edindikleri çocuk, cüce kadın çıktı! Yeni detaylar tüyler ürpertti...
Korku filmi değil gerçek: Evlat edindikleri çocuk, cüce kadın çıktı! Yeni detaylar tüyler ürpertti...
Trump hakkında şoke eden ses kaydı! Savcılık açıkladı
Trump hakkında şoke eden ses kaydı! Savcılık açıkladı
Genç Sağlık Sen siyaset iddialarıyla çalkalanıyor Aras Ali Altıntaş'ın pozu ortalığı karıştırdı
Genç Sağlık Sen siyaset iddialarıyla çalkalanıyor Aras Ali Altıntaş'ın pozu ortalığı karıştırdı
Nissan'ın eski CEO'sunun kaçmasına ilişkin davada sıcak gelişme
Nissan'ın eski CEO'sunun kaçmasına ilişkin davada sıcak gelişme
Bayram ikramiyesi emeklilere ne zaman ödenecek, yeniden zam mı geldi?
Bayram ikramiyesi emeklilere ne zaman ödenecek, yeniden zam mı geldi?
Bilecik'te 13 gün önce kaybolan kişi, Sakarya Nehri'nde aranıyor
Bilecik'te 13 gün önce kaybolan kişi, Sakarya Nehri'nde aranıyor