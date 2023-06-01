Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un, Kovid-19 testinin iki hafta sonra yeniden pozitif çıktığı bildirildi.

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Lee, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, pozitif çıkan Kovid-19 testinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında, kendini iyi hissettiğini belirten Lee, doktorların, Kovid-19'un kısa süre ardından tekrarladığını ve bunun hastalığı geçirenlerin yüzde 5 ila 10’u arasında görüldüğünü söylediğini aktardı.

Lee, virüsün hala bulaşıcı olma ihtimaline karşı kendisini izole etmesinin tavsiye edildiğini belirtti.

Singapur Başbakanı, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yarın gerçekleştireceği ikili görüşmeye katılamayacak.

Albanese, Twitter hesabından, Lee'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve Lee’nin yerine yardımcısı Lawrence Wong ile görüşmeyi dört gözle beklediğini aktardı.

Lee, 22 Mayıs’ta Afrika ve Asya seyahatlerinin ardından ülkesine döndükten sonra yapılan testte Kovid-19 pozitif çıktığını kaydetmişti.

En son Kovid-19 aşısını Kasım 2022’de olduğunu söyleyen Lee, Singapurlulara, hastalığı hafif geçirmeleri için aşılarını düzenli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Lee, 14-16 Mayıs’ta Güney Afrika'ya ve 17-19 Mayıs’ta Kenya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Lee, 10-11 Mayıs’ta Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmıştı.