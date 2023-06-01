İzmir Kahve Fuarı kahve tiryakilerini bekliyor!

Sektör profesyonelleri ve kahve meraklılarını buluşturan İzmir Kahve Fuarı ilk kez kapılarını açtı.

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Fuar İzmir'deki organizasyonun açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisinin büyümesine ve refahın artmasına katkı vermek için fuarlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kahvenin tarih boyunca dünyanın önemli bir ticaret ürünü olduğunu aktaran Soyer, 70'ten fazla ülkede yetişen kahvenin insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etti.

Kahve üreticisi olmayan Türkiye'nin bu alandaki ekipmanları ihracat ettiğini kaydeden Soyer, fuarın ticarete katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Açılışa Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas da katıldı.

Son iki gün kahveseverler de ziyaret edebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen İzmir Kahve Fuarı'nda kahve, kahve dükkanı ekipmanları ve sarf malzemeleri yer alıyor. Fuar programı kapsamında söyleşiler de yapılacak.

Organizasyonda 54 firma yer aldı. Önemli kahve üreticisi ülkelerden Kosta Rika ve Uganda da stant açtı. 4 Haziran'da sona erecek fuar, ilk iki gününde profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Son iki günde ise hem profesyoneller hem de kahveseverler fuarı ziyaret edilebilecek.