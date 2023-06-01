BIST 4.994
DOLAR 20,80
EURO 22,44
ALTIN 1.315,91
HABER /  EKONOMİ

İzmir Kahve Fuarı kahve tiryakilerini bekliyor!

İzmir Kahve Fuarı kahve tiryakilerini bekliyor!

Sektör profesyonelleri ve kahve meraklılarını buluşturan İzmir Kahve Fuarı ilk kez kapılarını açtı.

Abone ol

Fuar İzmir'deki organizasyonun açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisinin büyümesine ve refahın artmasına katkı vermek için fuarlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kahvenin tarih boyunca dünyanın önemli bir ticaret ürünü olduğunu aktaran Soyer, 70'ten fazla ülkede yetişen kahvenin insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etti.

Kahve üreticisi olmayan Türkiye'nin bu alandaki ekipmanları ihracat ettiğini kaydeden Soyer, fuarın ticarete katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Açılışa Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas da katıldı.

Son iki gün kahveseverler de ziyaret edebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen İzmir Kahve Fuarı'nda kahve, kahve dükkanı ekipmanları ve sarf malzemeleri yer alıyor. Fuar programı kapsamında söyleşiler de yapılacak.

Organizasyonda 54 firma yer aldı. Önemli kahve üreticisi ülkelerden Kosta Rika ve Uganda da stant açtı. 4 Haziran'da sona erecek fuar, ilk iki gününde profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Son iki günde ise hem profesyoneller hem de kahveseverler fuarı ziyaret edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor
4 yaşındaki kız babasının bıraktığı silahla kendini başından vurdu!
4 yaşındaki kız babasının bıraktığı silahla kendini başından vurdu!
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6,1 oldu
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6,1 oldu
Şehit annesine Eskişehir'de büyük saygısızlık
Şehit annesine Eskişehir'de büyük saygısızlık
Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...
5 günden fazla devamsızlığı olanlar belge alabilir mi MEB son durum?
5 günden fazla devamsızlığı olanlar belge alabilir mi MEB son durum?
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi yarın başlayacak
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi yarın başlayacak