Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.Abone ol
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.
NTV'deki habere göre 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı. Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.
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