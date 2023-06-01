Emekliyi bayram ettirecek zam! Yeni rakam belli oldu Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor

1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı. Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.