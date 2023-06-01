Emekliyi bayram ettirecek zam! Yeni rakam belli oldu Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor
Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi yeniden artacak. Emekli maaşı ve ikramiyeler bayram öncesi tüm emeklilerin hesaplarında olacak. Detaylara göz atın...
1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı. Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.
EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ BERABER YATACAK
Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.
Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.
Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.