Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası, Şırnak'ta başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen ve 5 üniversiteden 34 sporcunun katıldığı 1. Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası başladı.

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Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak üniversitesi sporcularının katıldığı turnuva, 2'si kapalı 6 kortta yapılıyor.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, açılış programında, üniversite olarak spora önem verdiklerini, geleceğin sporcularının kentten çıkması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Sporun birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çeken Alkış, "Spor insanlık için değerli bir unsurdur. İyi olan, çaba sarf eden kazansın." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da son yıllarda kentin sportif faaliyetlerle anıldığını ve anılmaya devam edeceğini belirtti.

"Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor, daha fazlasını da yapacaktır." diyen Ayar, "4-5 gün önce uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yaptık ve çok başarılı geçti. Artık Şırnak, her yerde konuşulmaya başlandı ve bunun devamı da gelecek." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Turnuva cumartesi yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.