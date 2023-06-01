Diyarbakır'da 42 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi!

DİYARBAKIR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 42 bin 700 sentetik ecza, 2 bin 430 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, batı illerinden yasa dışı yollarla temin edilen sentetik ecza ve uyuşturucu hapların, uyuşturucu tacirleri tarafından Diyarbakır'a sevk edildiği ve burada satışının yapılacağı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, merkez Kayapınar ilçesinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsü ve bir takside arama yapıldı.

Aramada, takside çok sayıda kolide satışa hazır 42 bin 700 sentetik ecza ve 2 bin 430 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli K.Ç. ve R.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.