BIST 4.991
DOLAR 20,80
EURO 22,51
ALTIN 1.315,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burdur'da GES Projesi’nin yüzde 75'i tamamlandı

Burdur'da GES Projesi’nin yüzde 75'i tamamlandı

Burdur merkez ve ilçelere bağlı köylerin içme suyu elektrik giderlerinin karşılanması amacıyla başlatılan 2,1 MW güç üretim kapasitesine sahip GES projesinin 4'te 3'ü tamamlandı.

Abone ol

Burdur İl Özel İdaresi tarafından, Bucak-Gündoğdu köyü sınırları içinde yapımına devam edilen GES projesinin yüzde 75’i tamamlanmış durumda. Proje alanında bugün incelemede bulunan Burdur Valisi Ali  Arslantaş, devam eden çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yıllık 4 milyon kwh saat elektrik üretiminin öngörüldüğü GES projesi ile, köylerin içme suyu elektrik giderlerini karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Vali Arslantaş projede emeği geçenlere teşekkür ederek, köylere hayırlı olmasını diledi.

Vali Arslantaş’a incelemeleri sırasında Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
21. Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali yörük göçü ile başlıyor
21. Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali yörük göçü ile başlıyor
Ümit Dündar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Dündar eşi Saadet Tülay Dündar kimdir?
Ümit Dündar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Dündar eşi Saadet Tülay Dündar kimdir?
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
20.'si düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı
20.'si düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap
Bugün Dünya Süt Günü! Her yaş grubu için çok faydalı
Bugün Dünya Süt Günü! Her yaş grubu için çok faydalı
Ülke şokta! 3 saat arabada bırakılan bebek öldü
Ülke şokta! 3 saat arabada bırakılan bebek öldü
Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
Bu sene rüzgar enerjisinde "teravat çağı" başlıyor
Bu sene rüzgar enerjisinde "teravat çağı" başlıyor
İsveç'te yeni ceza yasası çıktı ama terör örgütü yandaşları bildiğini okuyor
İsveç'te yeni ceza yasası çıktı ama terör örgütü yandaşları bildiğini okuyor
Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası, Şırnak'ta başladı
Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası, Şırnak'ta başladı