Burdur'da GES Projesi’nin yüzde 75'i tamamlandı

Burdur merkez ve ilçelere bağlı köylerin içme suyu elektrik giderlerinin karşılanması amacıyla başlatılan 2,1 MW güç üretim kapasitesine sahip GES projesinin 4'te 3'ü tamamlandı.

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Burdur İl Özel İdaresi tarafından, Bucak-Gündoğdu köyü sınırları içinde yapımına devam edilen GES projesinin yüzde 75’i tamamlanmış durumda. Proje alanında bugün incelemede bulunan Burdur Valisi Ali Arslantaş, devam eden çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yıllık 4 milyon kwh saat elektrik üretiminin öngörüldüğü GES projesi ile, köylerin içme suyu elektrik giderlerini karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Vali Arslantaş projede emeği geçenlere teşekkür ederek, köylere hayırlı olmasını diledi.

Vali Arslantaş’a incelemeleri sırasında Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu eşlik etti.