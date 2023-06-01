HDP'den Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı almayı istediğini ancak hiçbir gerekçe sunulmadan reddedildiği iddiasına yanıt verdi. Günay, "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı." dedi.

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HDP Sözcüsü Ebru Günay, yeniden yapılanma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, partisinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın zehir zemberek eleştirilerini ve aktif politikayı bırakma kararını değerlendirdi.

"Eleştirileri bizler açısından önemli"

“Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir" diyen Günay, "Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hâlâ devam ediyor" ifadesini kullandı.

Günay şunları söyledi:

“Bu konu ve bu konu üzerinden yapıla spekülatif söylemlere Demirtaş’ın kendisi gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı.

"Öz eleştiri sürecindeyiz"

“Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir. Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuda bir diyalog sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli. Kaldı ki ben toplantının başında da ifade ettim biz bir bütün olarak halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz. Ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans sürecimizle birlikte devam edeceğiz."