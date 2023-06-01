BIST 4.991
DOLAR 20,80
EURO 22,51
ALTIN 1.315,95
HABER /  POLİTİKA

Millet İttifakı dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan ittifaktaki parti liderlerine telefon "Teşekkür ederiz"

Millet İttifakı dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan ittifaktaki parti liderlerine telefon "Teşekkür ederiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına kısa bir süre kala şaşırtan bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak "listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem açılışını yarın yapacak. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir yandan ortak cumhurbaşkanı adayı çıkardılar bir yandan da ittifak çatısı altında milletvekili seçimlerinde yarıştılar.

t24'den Murat Sabuncu'nun haberine göre Millet İttifakı içinde yer alan dört parti CHP listelerinden aday oldu, İYİ Parti ise kendi listesini çıkardı. 

Gelecek Partisi’nden 19 aday, DEVA Partisi’nden 24 aday, Saadet Partisi’nden 24 aday, Demokrat Parti listelerinden 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı.

Kılıçdaroğlu, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına az kala DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak "listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi. Toplamı 39’u bulan "misafirler" çıktığında CHP’nin milletvekili sayısı 130’a inmiş olacak. Diğer partilerdeki adayların tamamı partilerinden istifa etmemişlerdi.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis açılmadan yaptığı bu hamleyle aslında Millet İttifakı fiilen de son bulmuş oldu. İYİ Parti de zaten en azından bir süre tek başına siyaset yapmak istediğine dair mesajlar veriyordu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu
Foto Galeri 321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da GES Projesi’nin yüzde 75'i tamamlandı
Burdur'da GES Projesi’nin yüzde 75'i tamamlandı
Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
21. Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali yörük göçü ile başlıyor
21. Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat Festivali yörük göçü ile başlıyor
Ümit Dündar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Dündar eşi Saadet Tülay Dündar kimdir?
Ümit Dündar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Dündar eşi Saadet Tülay Dündar kimdir?
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
20.'si düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı
20.'si düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap
Bugün Dünya Süt Günü! Her yaş grubu için çok faydalı
Bugün Dünya Süt Günü! Her yaş grubu için çok faydalı
Ülke şokta! 3 saat arabada bırakılan bebek öldü
Ülke şokta! 3 saat arabada bırakılan bebek öldü
Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
Bu sene rüzgar enerjisinde "teravat çağı" başlıyor
Bu sene rüzgar enerjisinde "teravat çağı" başlıyor
İsveç'te yeni ceza yasası çıktı ama terör örgütü yandaşları bildiğini okuyor
İsveç'te yeni ceza yasası çıktı ama terör örgütü yandaşları bildiğini okuyor