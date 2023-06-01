Millet İttifakı dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan ittifaktaki parti liderlerine telefon "Teşekkür ederiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına kısa bir süre kala şaşırtan bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak "listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem açılışını yarın yapacak. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir yandan ortak cumhurbaşkanı adayı çıkardılar bir yandan da ittifak çatısı altında milletvekili seçimlerinde yarıştılar.

t24'den Murat Sabuncu'nun haberine göre Millet İttifakı içinde yer alan dört parti CHP listelerinden aday oldu, İYİ Parti ise kendi listesini çıkardı.

Gelecek Partisi’nden 19 aday, DEVA Partisi’nden 24 aday, Saadet Partisi’nden 24 aday, Demokrat Parti listelerinden 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı.

Kılıçdaroğlu, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına az kala DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak "listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi. Toplamı 39’u bulan "misafirler" çıktığında CHP’nin milletvekili sayısı 130’a inmiş olacak. Diğer partilerdeki adayların tamamı partilerinden istifa etmemişlerdi.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis açılmadan yaptığı bu hamleyle aslında Millet İttifakı fiilen de son bulmuş oldu. İYİ Parti de zaten en azından bir süre tek başına siyaset yapmak istediğine dair mesajlar veriyordu.