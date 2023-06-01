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321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

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321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek. Ceza ücretlerini geri almak isteyen vatandaşlar nasıl bir yok izlemesi gerekiyor?

321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu. NTV'de yer alan habere göre bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

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321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZAYI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

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321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

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321 bin kişiye 309 milyon TL ödenecek! Para iadesinde ayrıntılar belli oldu

AYM'DEN "İADE" KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.

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