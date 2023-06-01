Azerbaycan’dan 1.8 milyon turist gelmesi hedefleniyor

Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 700 bin kişi turistik amaçlı gelirken, karşılıklı turizm trafiği pandemi öncesine döndü. İki ülke arasında turizm hacminin kısa vadede 1.8 milyon turiste ulaşabileceği öngörülüyor.

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Azerbaycan en büyük turizm pazarlarımız arasına girme yolunda hızla ilerliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ‘tek millet iki devlet’ ülküsünden hareketle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, iki ülke arasındaki turizm hacminin 1.8 milyon turiste ulaşabileceğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri Bakü’de gerçekleştirilen workshop ile masaya yatırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Otelciler Birliği ve Türk Havayolları işbirliğinde, Alaska Turizm organizasyonuyla gerçekleştirilen workshop iki ülke arasında karşılıklı turizm pazarının potansiyelini gözler önüne serdi.

Türkiye ilk tercih

Birliğin Bakü Workhop’u sonrasında hazırladığı sonuç raporunda görüşlerine yer verilen Eresin, “Yaklaşık 10 milyon nüfuslu kardeş ülke Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara yaklaşması kardeşliğimizin bir sonucudur” dedi. Eresin, şöyle konuştu: “2022 yılında yaklaşık 700 bin Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye’ye geldi. Bu sayının kısa sürede 1 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 2022 yılında yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının ilk tercihi Türkiye oldu. Türkiye’den Azerbaycan’a ise geçen yıl 315 bin turist gitti. Türkiye, Azerbaycan'a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin içinde. Bu da Azarbeycan’nın Türkiye için olduğu gibi, Türkiye'nin de Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Azerbaycan’ın Türkiye'den daha çok turist ağırlama potansiyeli var, zira Azerbaycan’ın Türk ziyaretçiler için başta gastronomi, yaz ve kış turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi birçok açılardan önemli altyapı ve üstyapı imkanları bulunuyor. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız. Azerbaycan turizm potansiyeli olarak hedeflediğimiz 1 milyon 850 bin sayısına ulaşmak için her türlü işbirliklerine açığız. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız.”

Yoğun katılım oldu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı da Türk otelciliğinin geldiği seviye ile bugün ülkemizin adeta yüz akı konumunda olduğunu belirterek, “Kuşkusuz Türkiye- Azerbaycan ilişkileri bugün geldiği seviye itibariyle dünyaya örneklik teşkil eden, iki ülke arasında emsali olmayan bir ilişki biçimidir. Bize düşen görev, bütün sektörlerdeki görevlilere düşen görev, bu ilişki biçiminden, bu anlayıştan, bu yaklaşımdan bir sinerji üretmektir” dedi.

Bakü’deki workshop’a toplam 41 otel katılım sağladı. Azerbaycan’ın önde gelen yaklaşık 200 seyahat acentesi ve tur operatörünün davetli olarak katılım sağladığı organizasyonda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Azerbaycan Turizm Ajansı Aparat Rehberi Kenan Kasımov, Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Goydaniz Gahramanov, Azerbaycan Otelciler Birliği Başkanı Eldar Alimuradov ile THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu’nun da katıldığı etkinlikte iki ülke turizminin geliştirilmesine yönelik temenni ve beklentiler paylaşıldı.

Azerbaycan’dan ülkemize gelen turist sayısı

Yıl Azerbaycan’dan gelen turist sayısı (Bin kişi) 2013 630 2014 657 2015 602 2016 606 2017 765 2018 858 2019 901 2020 236 2021 470 2022 (ilk üç ay) 143 2023 (ilk üç ay) 143



2013

2014

2015 602

2016 606

2017 765

2018 858

2019 901

2020 236

2021 470

2022 683

2022 (ilk 3 ay) 143

2023 (ilk 3 ay) 143