Mustafa Şentop aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Şentop eşi Sabriye Şentop kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Mustafa Şentop'u adı Adalet Bakanlığı için geçiyor. Bu gelişme sonrası Mustafa Şentop'un siyasi kariyeri ve özel hayatı merak edildi. Aslen Tekirdağlı olan Mustafa Şentop 54 yaşında. Mustafa Şentop eşi ise Sabriye Şentop'tur, 4 tane çocuğu var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de şu anda Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop oldu. Kulislerde Şentop'un adı Adalet Bakanlığı için geçiyor. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yapan Mustafa Şentop Aslen Tekirdağlı olan Mustafa Şentop 54 yaşında. Mustafa Şentop eşi ise Sabriye Şentop'tur, 4 tane çocuğu var.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop

Mustafa Şentop kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı -Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı

Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı.26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.