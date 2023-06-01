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Rize'de 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Hakkında karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Hakkında karar verildi

RİZE'de 14 yaşındaki çocuk boğuşma esnasında silahın ateş alması sonucu babasının ölümüne neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Ali Resul Laçin  ile oğlu M.A.L. arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti artınca baba oğul boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında babaya ait silahın ateşlenmesi sonucu Ali Resul kanlar içinde yerde kaldı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ağır yaralanan babayı hastaneye kaldırdı ve Laçin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

14 yaşındaki M.A.L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

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