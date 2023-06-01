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Milletvekili adayı olmuştu... Meryem Yıldırım tutuklandı

Milletvekili adayı olmuştu... Meryem Yıldırım tutuklandı

Yeşil Sol Parti (YSP) İzmir milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, Operasyon çerçevesinde 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli 4 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheliden Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir milletvekili adayı tutuklandı

Dosya savcısının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan YSP İzmir 1. bölge milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım, ifade vermek için gittiği İzmir Adliyesi'nde tutuklandı. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Yıldırım, cezaevine gönderildi.

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