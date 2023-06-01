8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.