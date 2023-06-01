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8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Gülperi ve Esat Akdaş çifti, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mehmet'e kavuştu.

8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.

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8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Bu kapsamda ekipler, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.

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8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 28 yaşındaki Akdaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

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8 yıl sonra bir araya geldiler gözyaşları sel oldu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 292. aile olarak katılan anne Gülperi ve baba Esat Akdaş, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

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