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Kemal Kılıçdaroğlu "istifa edecek misiniz?" sorusuna ilk kez cevap verdi! 'Kamuoyuna açıklayacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu "istifa edecek misiniz?" sorusuna ilk kez cevap verdi! 'Kamuoyuna açıklayacağız"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs yenilgisinin ardından sıkça dile getirilen "istifa et" çağrılarına ilk kez cevap verdi. CHP lideri, istifa edecek misiniz" sorusuna "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz" karşılığı verdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk kez Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği sorusuna ilk kez cevap verdi. “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü" diyen Kılıçdaroğlu, "Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” diye sordu.

"Bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur"

Seçim sonucunu nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” deyip ekledi: "Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.”

"İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap

Fikret Bila'nın "istifa edip etmeyeceği" yönündeki sorusuna ise Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi: “CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.

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