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Ünlülerin organizatörü olarak biliniyor: 80 ödül alarak kırılması güç bir rekora imza attı

Ünlülerin organizatörü olarak biliniyor: 80 ödül alarak kırılması güç bir rekora imza attı

Ünlülerin organizatörü olarak bilinen ve Dünyanın birçok bölgesinde başarılı organizasyona ‘By Mustafa Organizasyon’ markasıyla imza atıp, 80 ödül alarak kırılması güç olan bir rekoru elinde tutan Mustafa Bozkurt, 27’nci yılını coşkuyla kutluyor.

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Mustafa Bozkurt, 1996 yılında üniversite yıllarında başladığı organizasyon hayatını başarı ile sürdürüyor. ‘By Mustafa Organizasyon’ markası ile sayısız başarıya imza atan Bozkurt, kurumsal ve bireysel organizasyonlarda adından sıkça söz ettiriyor. Ülkenin önde gelen marka ve ailelerine hizmet veren Mustafa Bozkurt, ayrıca 2023 yılında 70 ülkeye ihracatta gerçekleştirdi.

Ünlülerin organizatörü olarak bilinen Bozkurt, ‘By Mustafa Organizasyon’ markası birçok ünlü isme de düğün organizasyonu yaptı. Aralarında Demet Akalın, Kadir Ezildi, Seren Serengil, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi isimlerin bulunduğu ünlülerin özel gün ve gecelerini de organize eden Bozkurt, 27’nci yılını geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. Klass Magazin, Quality Dergisi, Golden Palm, Moonlife, Magazinkolik ve Gecce.com gibi pek çok ödül törenlerini de organize eden Mustafa Bozkurt, markasıyla bugüne kadar 80 ödül alarak kırılması güç bir rekora da imza attı.

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