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Sabriye Şentop kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Şentop kiminle evli, eşi kaç yaşında?

Sabriye Şentop kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Şentop kiminle evli, eşi kaç yaşında?

Kulislerden sızan iddialara göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un adı Adalet Bakanlığı için geçiyor. Bu sıcak gelişme sonrası Mustafa Şentop'un eşi de merak edildi. 4 çocuk babası olan Mustafa Şentop, Sabriye Şentop ile evli. Peki Sabriye Şentop ne iş yapıyor, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Mustafa Şentop'u adı Adalet Bakanlığı için geçiyor. Bu gelişme sonrası Mustafa Şentop'un siyasi kariyeri ve özel hayatı merak edildi. Aslen Tekirdağlı olan Mustafa Şentop 54 yaşında. Mustafa Şentop eşi ise Sabriye Şentop'tur, 4 tane çocuğu var. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, 2021 yılında Diyarbakır annelerini ziyaret etmişti.  "Sonuna kadar annelerin arkasındayız, anneleri destekliyoruz" sözleri ile onlara destek olmuştu

Sabriye Şentop, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve bazı milletvekillerinin eşleri ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunmuştu. 

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