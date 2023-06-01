Nedim Şener'den Selahattin Demirtaş'a: Adama domates sattırırlar

Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararı ve HDP'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren Nedim Şener, "HDP siyaseti onu bu noktaya getirdi. Şimdi oturup kafa tutamaz" dedi.

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Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığını açıklaması yankı uyandırdı. Karanın ne anlama geldiği HDP'de iç hesaplaşma iddialarını gündeme getirdi. Haber Global ekranlarında Nedim Şener, Demirtaş'ın kararını değerlendirdi.

Şener, HDP'nin gideceği yer PKK çizgisi. Orada kalacaktır. Demirtaş kendi kendisine Kürt siyasi hareketi yaratmaya çalışıyor yeni kuşağı oraya çekmeye çalışıyor" yorumunda bulundu.

Demirtaş'ın HDP üzerinden eleştiri yaparak bir yere varmaya çalıştığını söyleyen Şener, "HDP'ye oy verenler de bu partinin PKK'nın sözcüsü olduğunu biliyor" dedi.

Leyla Zana örneği

Şener, "Unutmayın Leyla Zana gibi çok güçlü figür PKK konusunda biraz farklı tutum aldığı için bugün köyünde domates ekiyor. Adama domates ektirirler." ifadelerini kullandı.

Demirtaş PKK'nın Hikmet Fidan infazına görmezden geldi

Şiddete mesafe arayışlarının Kürt siyaseti içinde olduğunu belirten Şener, Hikmet Fidan örneğiyle anlattı:

"PKK'nın yıldırıcı gücü karşısında arayışlar vardı. 2005 yılında şimdi HDP ya o zamanki adı BDP idi. BDP'nin genel başkan yardımcısı vardı Hikmet Fidan. Osman Öcalan şiddetten mesafeli parti kurmak istiyordu. Çalışmalara başladı. BDP'den Fidan bununla çalışmaya başladı. Fidan'ı PKK'lılar toplantıya çağırdılar. Apartmana davet ettiler. 2 kiyi aldı onu götürdü apartman boşluğunda kafasına sıktılar.

O tarihte Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı kim biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş. Tek bir açıklaması var mı sorun bakalım. Gözünün önünde senin bugün yapmaya çalıştığını, hatta senden çok daha cesur bir şekilde Hikmet Fidan yapmaya kalktı PKK infaz etti. Peki sesini çıkarabildin mi? Her konuda car car ötüyordun o tarihlerde. Bırak onu Osman Baydemir de belediye başkanıydı, cenazesini korkudan kaldıramadılar devlet kaldırdı cenazesini."