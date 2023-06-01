Uluslararası İstanbul İplik Fuarı TÜYAP'ta kapılarını açtı

Çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünlerin sergileneceği Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

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TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya'nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19. kez bir araya geldi.

Fuar, 1-3 Haziran tarihleri arasında sektördeki tüm yenilikleri gözler önüne serecek. 551 firmanın yer alacağı fuara bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuarda 2022'ye göre bu yıl, katılımcı ülke sayısında yüzde 53, katılımcı firma sayısında yüzde 116, metrekarede yüzde 100 oranında büyüme gerçekleşti. Diğer yandan ziyaretçi rakamlarında da yüzde 25'lik artış yakalandı.

Fuara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Belarus, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor.



İplik sektörünün devleri ile yerli üreticilerin yanı sıra uluslararası firmaların buluşma adresi konumunda olan fuar, ihracatın artırılmasında kilit bir rol üstleniyor. Fuar katılımcıları hem Ticaret Bakanlığı'ndan hem de KOSGEB'den destek alabiliyor.

Avrasya'nın iplik sektörü özelinde düzenlenen en büyük ve en kapsamlı fuarı olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, bu yıl da sektörün en önemli ticaret platformu olma özelliğini sürdürüyor. Fuarın gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerle ülkenin üretim ve ihracatına önemli katkılar sunması bekleniyor.