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Millet ittifakı'nda sular durulmuyor! İYİ Parti'den şoke eden ittifak açıklaması: "28 Mayıs itibari ile bitmiştir"

Millet ittifakı'nda sular durulmuyor! İYİ Parti'den şoke eden ittifak açıklaması: "28 Mayıs itibari ile bitmiştir"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12.kez kaybetmesiyle birlikte Millet İttifakı'nda sular kaynamaya başladı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir" dedi.

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İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın akıbetine ilişkin, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman ittifak da ortadan kalkar" dedi. 

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olan İyi Parti'den açıklama geldi.

İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz, katıldığı CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" diye konuştu.

Poyraz, "Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir. Bununla ilgili ben bazı köşe yazarlarının ve bazı yorumcuların 'İyi Parti seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir, bu bir yorum değil, bir teknik durum" ifadelerini kullandı.

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