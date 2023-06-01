Resmen duyuruldu! Lionel Messi PSG'den ayrılıyor

Christophe Galtier, Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğini, Clermont maçının Arjantinli yıldızın PSG formasıyla son maçı olacağını duyurdu.

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Fransa Ligue 1'in son haftasında Paris Saint-Germain, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Clermont ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin, Clermont karşılaşmasından ardından takımdan ayrılacağını söyledi.

Galtier açıklamasında, "Futbol tarihindeki en iyi oyuncuyu çalıştırma şansı elde ettim. Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak" ifadelerini kullandı.

PSG formasıyla 74 maçta 32 gol, 34 asist kaydetti

2021-2022 sezonu başında İspanyol ekibi Barcelona'dan, PSG'ye transfer olan Messi, Fransız temsilcisiyle iki sezonda toplam 74 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu müsabakalarda 32 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Messi, PSG formasıyla iki kez Ligue 1, bir kez de Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.