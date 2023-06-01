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Togg'la poz veren Manga solisti Ferman Akgül dava açtı

Togg'la poz veren Manga solisti Ferman Akgül dava açtı

Manga’nın solisti Ferman Akgül, TOGG pozu nedeniyle kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şarkıcı Aylin Aslım, Redd grubu üyesi Güneş Duru ve aynı grubun solisti Doğan Duru’ya dava açtı.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre tartışma, Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün seçimlerden önce Togg marka otomobilin direksiyonunda çekilmiş fotoğrafının TOGG'un resmi Twitter adresinden paylaşılmasıyla başladı. 

Akgül’ün bu fotoğrafına ilk tepki Redd grubu üyesi Güneş Duru’dan geldi. Duru, Togg'un önüne yatarak 'çiğne beni çiğne' diye bağıran vatandaşın haberini alıntılayarak  "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" diye paylaşım yaptı. 

"AKP ile "iş"birliği yaptı"

Bu paylaşımın ardından müzisyen Aylin Aslım da Duru’nun paylaşımını alıntılayarak, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır.  Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar" diye yazdı. 

Redd Grubu solisti Doğan Duru da seçimden önce sosyal medyadan bazı ünlülerin siyasal tercihlerini açıklamasına dikkat çekip Akgül’ü işaret ederek, “Hadi Ferman da paylaşsın:)) görelim neymiş tercihi” diye yazdı. 

Davacı oldu

Bu gelişmelerden sonra Ferman Akgül, kendisini eleştiren müzisyenler hakkında şikayetçi oldu. ‘Kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu' iddia eden Akgül, müzisyenleri mahkemede hesaplaşmaya çağırdı. 

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